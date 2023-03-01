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Как следует из заявления капитана 1-го ранга запаса и директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, постоянные атаки беспилотными летательными аппаратами территории Крыма и приграничных с Украиной регионов Российской Федерации уже стали неприятной реальностью.

По его словам, необходимо в срочном порядке предпринимать самые серьезные меры для минимизации «дронной опасности» в приграничных с территорией Украины регионах России. По информации оборонного ведомства РФ, в среду средствами противовоздушной обороны Крыма была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов.

Горбачев заявил, что своими действиями власти Украины открыли так называемый «ящик Пандоры», поэтому вопрос с постоянными атаками БПЛА ВСУ необходимо выносить, как на международный, так и на внутриполитический уровень, чтобы выработать действенный механизм противостояния данной угрозе.

По словам военного эксперта, постоянные атаки беспилотниками со стороны ВСУ уже стали новой реальностью для приграничных регионов России, поэтому каждый гражданин должен быть готовым к такому развитию ситуации в любой момент повседневной жизни.

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