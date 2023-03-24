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Российские ВС несколько приостановили наступление на Артемовск, взяли короткую передышку перед решающим рывком, рассказал изданию «Известия» военный эксперт, каперанг запаса Василий Дандыкин.

Он пояснил, что бойцам ВС РФ предстоит сложная задача – выбить боевиков ВСУ из жилых кварталов, провести полную зачистку, что позволит окончательно установить контроль над городом. Именно поэтому без паузы не обойтись.

Дандыкин обратил внимание, что небольшую передышку взяли только пехотные подразделения. Артиллерия и снайперы продолжают громить позиции противника. Помимо этого, ВС РФ занялись решением других задач – штурмом Авдеевки, под которой имеются значительные успехи, а также уничтожением складов украинской армии с топливом и боеприпасами, что очень важно, так как Киев готовит масштабное контрнаступление.

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