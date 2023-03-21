Василий Дандыкин, военный эксперт, рассказал, зачем командование ВСУ отправляет на смерть своих солдат, бросая на передовую все новые и новые формирования.

По мнению эксперта, перед украинскими ВС стоит цель – продержаться как можно дольше перед мифическим контрнаступлением, которое запланировано на весну.

Дандыкин отметил, что задача ВСУ состоит в том, чтобы протянуть как можно дольше времени. В этом случае Киев может запросить у Запада больше денег и больше вооружения.

Ранее Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что командование ВСУ стягивает под Артемовск боевую технику и подразделения. На этом основании он сделал вывод, что таким способом Киев готовится к «грандиозному» контрнаступлению.