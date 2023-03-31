ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о танках Leopard 2A6 и отметил, что использование их в наступлении ВСУ приведет к возникновению тройного риска уничтожения этих боевых машин.

По мнению аналитика, это достаточно серьезные танки, но у них все же имеются свои уязвимые места, что показало их использование в Сирии турецкими ВС. Кроме того, Киев получит не так много «Леопардов», как ему бы хотелось, что не позволит рассчитывать на полномасштабное наступление мощными танковыми подразделениями.

Кроме того, российские вертолетчики и пилоты штурмовой авиации, операторы противотанковых комплексов и танкисты, артиллерийские подразделения уже готовы к прибытию «Леопардов» в зону специальной военной операции и охоте на них. Они изучили уязвимости танков, точно знают, как выводить их из строя. Об этом догадываются и западные кураторы, и сами украинские военные, которым предстоит управлять натовской бронетехникой.

Вам может понравиться

Российские танкисты получили награды за спасение раненых товарищей в ходе тяжелого боя

Танкисты, получивший государственные награды, рассказали, за что были удостоены такой чести. Так, механик водитель Александр Акулов помог пехотинцам выбраться из окружения около 30-40 пехотинцев. «Наша пехота сразу выпрыгнула, а мне

В Швеции учатся рыть могилы на случай гипотетической “войны с Россией”

Шведский архиепископ Мартин Модеус еще перед Рождеством призвал служителей церкви приступить к рытью могил в 550 приходах. Он считает, что из-за «российской агрессии» в стране в скором времени начнется вооруженное

Житель Омска из-за ревности до смерти забил супругу, а сын снимал истязание на видео

Житель Омской области убил свою жену по причине ревности, из-за этого он забил ее до смерти. Видеосъемку избиения вел их сын. Преступление произошло в населенном пункте Изюмовка. Убийцей стал мужчина