Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о танках Leopard 2A6 и отметил, что использование их в наступлении ВСУ приведет к возникновению тройного риска уничтожения этих боевых машин.

По мнению аналитика, это достаточно серьезные танки, но у них все же имеются свои уязвимые места, что показало их использование в Сирии турецкими ВС. Кроме того, Киев получит не так много «Леопардов», как ему бы хотелось, что не позволит рассчитывать на полномасштабное наступление мощными танковыми подразделениями.

Кроме того, российские вертолетчики и пилоты штурмовой авиации, операторы противотанковых комплексов и танкисты, артиллерийские подразделения уже готовы к прибытию «Леопардов» в зону специальной военной операции и охоте на них. Они изучили уязвимости танков, точно знают, как выводить их из строя. Об этом догадываются и западные кураторы, и сами украинские военные, которым предстоит управлять натовской бронетехникой.