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Василий Дандыкин, военный эксперт, рассказал, что боевые действия за Артемовск приближаются к концу. Он добавил, что дела у украинских военных в городе очень плохи, пишут «Известия».

Аналитик отметил, что у украинцев остался свободным только небольшой путь, через который они могут получать подкрепление. Но это грунтовая дорога, которая постоянно обстреливается силами РФ.

Дандыкин обратил внимание и на то, что российские военные ведут активное наступление и в жилых кварталах. До центра города им осталось освободить расстояние около одного километра.

По данным эксперта, в Артемовске сейчас может быть до 20 тысяч боевиков ВС Украины. При этом пути для их отхода могут быть перекрыты в любой момент.

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