ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные РФ перерезали все главные пути, по которым шло снабжение украинских сил, обороняющихся в Артемовске и Авдеевке. Об этом рассказал Алексей Суконкин, военный блогер, сообщает «МК».

Он отметил, что 1-й армейский корпус РФ перекрыл основную дорогу, по которой подвозили снабжение для сил ВСУ в Авдеевке. Эксперт отметил, что все украинские СМИ об этом молчат. Но в действительности для армии Украины это катастрофа.

Суконкин рассказал, что если эту информацию официально подтвердят, то «получается, что силы РФ, ДНР и ЧВК «Вагнер» поставили ВС Украины на красивый шпагат», однако долго находиться в таком положении Украина не сможет.

Ранее сообщалось, что силы «Вагнера» взяли под свой огневой контроль главные пути снабжения украинской группировки, в составе которой больше десяти тысяч солдат.

Вам может понравиться

Путин: Россия не применяет гиперзвуковое оружие на Украине, но оно есть

Владимир Путин, президент России, рассказал, что российские войска на территории Украины в ходе спецоперации не используют гиперзвуковое оружие, но оно есть на вооружении страны. Глава государства отметил, что сейчас необходимо

Рожин: на Запорожском направлении силами 291-го полка ВС РФ была отражена атака со стороны ВСУ

Подразделения вооруженных сил Украины провели очередную попытку «разведки боем» на одном из участков Запорожского направления. Атакующие подразделения ВСУ, усиленные бронированной техникой, были разбиты российскими бойцами на линии фронта. Об этом

Китайцы пришли в восторг от публикации Путина о судьбе Запада

Читатели китайского ресурса «Гуанча» поддержали позицию российского президента Владимира Путина, который в своей публикации заявил о том, что коллективный Запад отчаянно держится за архаичные догмы и при этом ставит на