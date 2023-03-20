Военные РФ перерезали все главные пути, по которым шло снабжение украинских сил, обороняющихся в Артемовске и Авдеевке. Об этом рассказал Алексей Суконкин, военный блогер, сообщает «МК».

Он отметил, что 1-й армейский корпус РФ перекрыл основную дорогу, по которой подвозили снабжение для сил ВСУ в Авдеевке. Эксперт отметил, что все украинские СМИ об этом молчат. Но в действительности для армии Украины это катастрофа.

Суконкин рассказал, что если эту информацию официально подтвердят, то «получается, что силы РФ, ДНР и ЧВК «Вагнер» поставили ВС Украины на красивый шпагат», однако долго находиться в таком положении Украина не сможет.

Ранее сообщалось, что силы «Вагнера» взяли под свой огневой контроль главные пути снабжения украинской группировки, в составе которой больше десяти тысяч солдат.