Российский военный эксперт Руслан Пухов в материале издания «Московский Комсомолец» заявил о возможной передачи руководством Франции вооруженным силам Украины своих военных многоцелевых истребителей Mirage 2000.

В статье опубликованной французским изданием Le Figaro сообщается, что на территории военных авиабаз, расположенных в Нанси и Мон-де-Марсан, 30 военнослужащих украинской армии уже в течение полутора месяцев проходят обучение управлению и обслуживанию французских истребителей Mirage 2000. Издание предполагает, что Париж может передать Киеву 10 таких самолетов, однако официальные власти Украины уже опровергли данную информацию.

По словам военного эксперта, французский многоцелевой истребитель четвертого поколения может еще больше поднять градус эскалации украинского конфликта. Эффективно использовать французские истребители в настоящий момент ВСУ не смогут, так как пилоты должны практиковаться в навыках управления несколько лет, чтобы овладеть всеми тонкостями боевого применения. Также у ВСУ могут возникнуть проблемы и с техническим обслуживанием французских самолетов.

Пухов считает, что одна их крупнейших газет Франции известная своими связями с правящими кругами страны, скорее всего не будет заниматься распространением непроверенной информации. Военный аналитик также добавил, что руководство Франции уже на практике доказало, что готово занять одну из «лидирующих» позиций среди стран Запада по предоставлению вооружений Украине.