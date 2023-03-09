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Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал о новой тактике командования ВСУ, которую применяют для обучения бойцов перед тем, как отправить их в Британию.

Он пояснил, что солдат бросают на 2-3 дня на передовую линию фронта для того, чтобы они побывали под обстрелами.

Рогов рассказал, что у тех, кто выживает в таких условиях, возникает ощущение неуязвимости и собственного превосходства. Этого очень легко добиться у людей с небольшими умственными способностями. Он добавил, что при таком обучении бойцы каких-либо знаний не получают.

Но после этого они начинают воевать более уверенно и дерзко, но и при этом быстро погибают в боях. Выживших уже отправляют в Великобританию, где они будут проходить обучение.

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