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Украинские подразделения, находящиеся в Артемовске (украинское название Бахмут), испытывают реальные трудности в связи с недостатком боеприпасов для артиллерии. В популярной социальной сети украинский боец по имени Александр Лейтеха, находящийся в Артемовске, написал, что ВСУ испытывают «снарядный голод».

По его словам, украинские бойцы вычисляют позиции российских сил, но не имеют возможности осуществить по ним удар артиллерией из-за нехватки боеприпасов. Лейтеха привел в пример ситуацию с российским танком Т-90 «Прорыв», который украинские артиллеристы при всем своем желании не смогли уничтожить. Он рассказал, что боевая машина находилась «на расстоянии выстрела», но из-за ужасного «снарядного голода» украинские военные не смогли осуществить по ней удар.

Лейтеха отметил, что после «доклада наверх» был отдан приказ уничтожить танк при помощи вооружения производства НАТО (какое именно не уточняется). Но чуть позже приказ был отменен из-за неуверенности в исправности «Прорыва». Тратить дорогостоящие боеприпасы на «возможно уже подбитый» российский танк вышестоящее руководство посчитало дорогим удовольствием.

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