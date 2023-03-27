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Боец ВС РФ с позывным «Кот» пришел в СВО добровольцев. Сам он из Кременной в ЛНР и до этого в армии не служил по состоянию здоровья. Однако с 10 лет он уже ходил на охоту, поэтому имеет отлично развитые навыки в стрельбе.

Боец рассказал изданию “Известия”, что украинские нацисты отрабатывают удары из артиллерии по местным жителям. Именно в ходе таких тренировок они уничтожили его дом несколькими снарядами.

Также «Кот» сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует много его знакомых. Все дело в том, что боевики не оставляли жителям ДНР и ЛНР особого выбора – если бы они отказались воевать против ВС РФ, их бы просто убили.

Напомним, что к западу от Кременной российские ВС продвинулись вперед на 500 метров за 48 часов и прорвали третью линию обороны ВСУ.

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