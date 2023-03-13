Идейных боевиков в украинской армии уже нет, рассказал РИА Новости один из военнопленных. Он отметил, что сейчас многие пытаются правдами и неправдами избежать мобилизации.

Добровольно соглашаются служить только осужденные и наркозависимые. Первые хотят, чтобы сняли судимость, вторые не желают попадать за решетку, поэтому готовы ехать в зону активных боевых действий. Идейных не осталось совсем.

По словам пленного, один из его приятелей нашел по знакомым варианты оформления опекунства над детьми.

«Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии», – пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что его мобилизовали, хотя медицинская комиссия признала непригодным к службе. Новоявленного боевика отправили в горячую точку под Авдеевку, где заградительные отряды грозили стрелять в спину в случае отступления. Позже боец все же сдался в плен в бою за Водяное.