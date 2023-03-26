Военные корреспонденты ресурса WarGonzo рассказали о ситуации, которая сейчас наблюдается в зоне специальной военной операции. По их данным, активные сражения сейчас идут около поселения Новомихайловка, а также в западной части Марьинки. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

После того, как отработала артиллерия, штурмовики армии РФ начали зачищать укрепрайоны украинских боевиков.

Отмечается, что российские Вооруженные силу движутся в сторону Северного, а также разбили несколько опорных пунктов неприятеля в Авдеевке.

Также российские артиллеристы нанесли серию ударов, направленных на позиции украинцев в Тоненьком, Железном, Георгиевке, а также в Торецке и Нетайлове.

Напомним, что СВО на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.