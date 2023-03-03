Военный корреспондент Александр Яремчук опубликовал в своем Телеграм-канале ужасающие фотографии с многочисленными телами бойцов вооруженных сил Украины, лежащие прямо на улицах Артемовска (украинское название Бахмут).

По словам российского военкора, город в буквальном смысле просто завален телами украинских военнослужащих, которые пытались обороняться в городской застройке. Как следует из сообщения Яремчука, он посетил район Ступки, который недавно был освобожден от вооруженных сил Украины российскими штурмовыми отрядами. При этом, как заявил военкор, на опубликованных им фотографиях видна лишь малая часть трупов украинских солдат.

Сообщается, что в настоящий момент жизни украинского гарнизона, обороняющего Артемовск, находятся в руках военного командования ВСУ. Военкор уточняет, если украинские подразделения не получат приказ об оставлении Артемовска, тогда их ждет незавидная участь попадания в так называемый «котел».