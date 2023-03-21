Василий Ткач, военный корреспондент, рассказал, что пока российские войска не дойдут до польской границы и не освободят всю украинскую территорию от влияния киевского режима, провокации и обстрелы российских регионов не будут прекращены. Об этом пишет URA.RU.

Военкор отметил, что во время нахождения в зоне СВО он неоднократно задавал разным военным РФ вопрос, куда надо отодвинуть линию фронта, чтобы ВСУ прекратили обстрелы. И ответ зачастую был одним и тем же – чтобы прекратить атаки со стороны Украины, необходимо дойти до границы с Польшей.

Ткач отметил, что пока на территории Украины не будет полностью ликвидирован киевский режим, будут сохраняться и обстрелы Донецка, и диверсии, и теракты в регионах России.