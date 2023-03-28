Власти Северной Кореи готовы к тому, чтобы их военные приняли участие в специальной военной операции на Украине на стороне РФ. Об этом сообщил Александр Сладков, военный корреспондент.

С его слов, для этих действий требуется одобрение властей Китая. Пхеньян уже все решил и к войскам РФ готовы присоединиться около пятисот тысяч военных армии Северной Кореи.

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, заявила, что Россия и Северная Корея «находятся в одной лодке».

Ранее сообщалось, что Вашингтон не видит признаков того, что Северная Корея может использовать ядерное оружие. Власти Соединенных Штатов заявили, что будут и дальше наблюдать за поведением руководства КНДР, но на данный момент никакой угрозы для Америки нет.