Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Северной Кореи готовы к тому, чтобы их военные приняли участие в специальной военной операции на Украине на стороне РФ. Об этом сообщил Александр Сладков, военный корреспондент.

С его слов, для этих действий требуется одобрение властей Китая. Пхеньян уже все решил и к войскам РФ готовы присоединиться около пятисот тысяч военных армии Северной Кореи.

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, заявила, что Россия и Северная Корея «находятся в одной лодке».

Ранее сообщалось, что Вашингтон не видит признаков того, что Северная Корея может использовать ядерное оружие. Власти Соединенных Штатов заявили, что будут и дальше наблюдать за поведением руководства КНДР, но на данный момент никакой угрозы для Америки нет.

Вам может понравиться

Рогозин рассказал, что ВСУ ночью эротическими голосами призывают российских военных сдаться в плен

Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший компанию Роскосмос, рассказал, как украинские боевики веселят российских военных в ночное время суток, когда выходят в радиоэфир. Об этом пишет «МК». Он предположил, что «Студия Квартал-95»

19FortyFive: Новый истребитель-невидимка Турции готов взлететь в 2023 году

Турция твердо выдержала давление США в вопросе приобретения российских систем ПВО С-400, а после того, как Вашингтон исключил Анкару из совместной программы ударных истребителей F-35, делает ставку на производство собственных

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что авиация ВСУ над Артемовском летает реже

Боевая авиация ВСУ все реже появляется в небе над Артемовском. Об этом рассказал боец, который воюет на передовой в составе ЧВК «Вагнер». Он отметил, что редко можно увидеть вертолеты или