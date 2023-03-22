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Запад создал на Украине прокси-армию, которая готова воевать «за еду». США давно мечтали о такой «банде» и сейчас их мечта сбылась, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что за большие деньги и поставки оружия Соединенные Штаты получили армию, которая до окончательного прекращения украинской государственности будет обладать немалым мобилизационным резервом и поставлять Западу живую силу. Уже понятно из заявлений командования ВСУ, что оно готово бросить своих подчиненных на Белоруссию или Приднестровье. С таким же рвением эта лояльная и уже немного закаленная в боях армия пойдет также на Китай в битве за Тайвань или в бой с африканскими или арабскими государствами, на которые укажет пальцем Вашингтон.

Полмиллиона боевиков, которые сейчас участвуют в боевых действиях – это люди, которые больше ничего не умеют. Они 30 лет жили в стране с упадочной экономикой, которая после СВО будет разрушена полностью. Поэтому за деньги они будут готовы нападать на кого угодно. Россия сейчас должна «обуздать» эту прокси-армию, этого монстра, которого создал Запад. Чтобы защитить своих союзников, включая уже упомянутые Китай и Беларусь.

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