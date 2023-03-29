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Около 10 единиц военной техники ВСУ российские войска уничтожили метким ракетным ударом. Цель в виде ангара была поражена около города Запорожье – его сейчас контролируют украинские военные. Скорее всего, уничтоженной оказалась западная техника, ранее переданная Киеву. Об этом у себя в телеграм-канале написал военкор Андрей Руденко – передаёт “Военное дело” (“ВО”).

Журналист уточнил, что прилёт по ангару был зафиксирован в ночь на 29 марта. Местные жители рассказали, что незадолго до этого видели, как украинские военные ставят в ангар танки. Но ничего не сообщили о моделях техники, поскольку в таких особенностях не разбираются.

Руденко рассказал, что сам ангар был “неприметным”.

“ВО” предполагает, что уничтоженной техникой вполне могли оказаться танки Leopard 2, которые недавно передала Украине Германия.

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