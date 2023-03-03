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Александр Коц, военный корреспондент, рассказал в своем канале Телеграм интересную историю одного успешного предпринимателя. Бизнесмен поменял свой дом на Рублевке на окопы, так как уехал воевать в зону спецоперации на Украину. Сейчас он командует одним из артиллерийских подразделений российской армии.

Коц пишет, что этот человек оснастил подразделение полностью за свой счет и потратил на это миллионы. У него на вооружении есть минометы и «Грады», гаубицы Д-30, пушки «Гиацинт».

Данные командира военный корреспондент называть не стал. Рассказал только, что ему 54 года и зовут его Юрий. Ранее мужчина отучился в Суворовском училище и закончил военный вуз.

Бывший бизнесмен рассказал, что решил, что его умения и знания пригодятся в зоне СВО. Он отметил, что давал присягу и готов защищать свою Родину. Также в зоне спецоперации находится и его сын, который тоже закончил военное училище.

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