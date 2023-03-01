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Военный корреспондент издания «Известия» Алексей Полторанин продемонстрировал кадры работы российских бойцов в районе Кременной. На видео попал момент прорыва обороны ВСУ российскими танкистами и десантниками. Для осуществления атаки позиций противника российские бойцы применили танк Т-90М, стреляющий осколочно-фугасными снарядами. Эффективность боевого поражения врага увеличилась за счет управляемых ракет.

Один из российских бойцов рассказал, что Т-90М «Прорыв» является одной из самых лучших боевых машин, с помощью которой танкисты работают слаженно и четко. «Очень быстрая машина, яро наносящая поражение противнику», – подчеркнул военнослужащий.

После ликвидации позиций противника, российские десантники оперативно занимают опорный пункт. Военкор отмечает, что в зоне боевых действий отлично себя зарекомендовала ТОС «Солнцепек». Работа данной военной техники позволяет российским бойцам брать самые неприступные опорные пункты ВСУ.

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