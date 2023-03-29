Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основной стратегический удар ВСУ будет нанесен в направлении города Токмак в Запорожской области, уверен военный корреспондент Андрей Коц. В своей беседе с журналистами портала Ura.ru он пояснил, что из этого населенного пункта Киев сможет атаковать Бердянск, Мелитополь и Крымский полуостров.

ВСУ не скрывают, что Крым является одной из приоритетных целей. Причем путь к нему командование украинской армии видит именно через Запорожскую область. Токмак представляет собой удобный плацдарм для дальнейшего продвижения, поэтому Киев будет наносить удар по нему.

Это позволит разделить пополам группировку войск РФ, которая сейчас находится в южных регионах, а также в дальнейшем установить контроль над Джанкоем и Красноперекопском.

Чтобы отвлечь внимание ВС РФ, а также получить дополнительные возможности для наступления, Киев также нанесет два вспомогательных удара, считает военкор. Направления – линия Сватово-Кременная, а также Артемовск. Успешные действия ВСУ позволят выйти к трассе на Мариуполь и получить доступ к северным районам ЛНР.

Вам может понравиться

Марочко: переброска в Артемовск элитных частей ВСУ говорит о тяжелой ситуации для Киева

Ситуация в Артемовске стала критической для Украины. Это подтверждается заявлениями о переброске в город элитных частей специального назначения, которые Киев намерен задействовать в качестве пехоты, рассказал подполковник НМ ЛНР в

«Шок и ужас»: Стало известно, чем грозят ВСУ русские высокоточные авиабомбы

Российские ВС в ходе штурма Авдеевки и расположенного рядом с ней поселка Ласточкино, задействовали фугасные авиабомбы. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат считает эти боезаряды полноценной заменой ракет. Также он

Минобороны РФ: российские танкисты “каруселью” сорвали наступление ВСУ

Российские бойцы продолжают удерживать линию фронта, не давая неприятелю прорвать оборону. Минобороны РФ рассказало о том, как российские танкисты сдержали очередной натиск ВСУ. Об этом сообщает издание “Русская Весна”. Также