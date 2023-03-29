Основной стратегический удар ВСУ будет нанесен в направлении города Токмак в Запорожской области, уверен военный корреспондент Андрей Коц. В своей беседе с журналистами портала Ura.ru он пояснил, что из этого населенного пункта Киев сможет атаковать Бердянск, Мелитополь и Крымский полуостров.

ВСУ не скрывают, что Крым является одной из приоритетных целей. Причем путь к нему командование украинской армии видит именно через Запорожскую область. Токмак представляет собой удобный плацдарм для дальнейшего продвижения, поэтому Киев будет наносить удар по нему.

Это позволит разделить пополам группировку войск РФ, которая сейчас находится в южных регионах, а также в дальнейшем установить контроль над Джанкоем и Красноперекопском.

Чтобы отвлечь внимание ВС РФ, а также получить дополнительные возможности для наступления, Киев также нанесет два вспомогательных удара, считает военкор. Направления – линия Сватово-Кременная, а также Артемовск. Успешные действия ВСУ позволят выйти к трассе на Мариуполь и получить доступ к северным районам ЛНР.