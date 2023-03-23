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Российские ВС вошли в населенный пункт Макеевка, который оставался одним из немногих в ЛНР, оккупированных украинскими боевиками. Военные корреспонденты пишут в Сети, что в поселке был замечен танк Т-72Б3, который наносил удары по позициям противника.

Боевики ВСУ оказывают сопротивление, применяя западное вооружение. Так, они вооружены противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», которые поставляются Соединенными Штатами с самого начала специальной военной операции ВС РФ. В момент одного из выстрелов из этого ПТРК видеозапись, опубликованная в телеграм-канале «Рыбарь», внезапно обрывается. Не исключено, что ракета попала в танк. О судьбе экипажа сейчас информации нет.

По мнению военкоров, российские ВС намерены прорвать оборону ВСУ в Макеевке и вклиниться между позициями противника у реки Жеребец, чтобы установить контроль над населенным пунктом.

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