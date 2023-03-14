Во время своего выступления на военной базе Point Loma американский президент Джо Байден решил уточнить, является ли он главнокомандующим вооруженных сил США и может ли он командовать военнослужащими. Данный фрагмент его выступления стал очень популярным среди пользователей социальных сетей в США.

Как следует из официальной расшифровки президентской речи, обращаясь к экипажу военного линкора ВМС США, Джо Байден сказал, что он видит военнослужащих, стоящих по стойке смирно. Поэтому он решил поинтересоваться, может ли он отдать им команду «вольно» и является ли он их главнокомандующим.

Напомним, что американский президент Джо Байден посетил военную базу Poin Loma, расположенную в Сан-Диего, вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьером Австралии Энтони Альбанезе, где лидеры трех стран провели переговоры по реализации стратегического партнерства в рамках AUKUS. В рамках данного сотрудничества планируется создание атомного подводного флота Австралии.