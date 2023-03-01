Киевское правительство скрывает от жителей украинских регионов, в том числе и населения Херсонской области, правду о том, что на самом деле происходит в освобожденных российской армией регионах. Об этом рассказал Владимир Сальдо, который занимает должность временно исполняющего обязанности главы Херсонской области.

Он отметил, что на той стороне население начинает осознавать, что киевский режим лжет и не говорит правду о реальной ситуации на территориях, которые перешли к России.

Он добавил, что в Херсоне власти киевского режима ведут насильственную мобилизацию. При этом мужчин забирают не местные власти, а специалисты, прибывшие из других регионов. Но в последние дни их действия не очень активны, вероятно, они опасаются гнева местных жителей.

Херсонская область перешла к России по результатам проведенного референдума, в ходе которого 87 процентов населения проголосовали за присоединение к Российской Федерации.