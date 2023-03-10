Серия мощных взрывов прозвучала на территории города Запорожье, находящегося под контролем вооруженных сил Украины. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, на территории города Запорожья, находящегося во временной оккупации киевским режимом, прозвучала серия очень мощных взрывов. Сообщается, что местные жители услышали громкие хлопки в утренние часы 10 марта. При этом воздушная тревога в городе так и не была задействована. Более детальную информацию, касательно пораженных объектов, Рогов пообещал предоставить уже в ближайшее время.

Напомним, что вчера 9 марта большая часть регионов Украины была подвержена массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Как следует из заявления спикера ВВС Украины Игната, российская сторона применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые украинские системы ПВО не в состоянии перехватить.