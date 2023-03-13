Украинские телеграм-каналы целый день публикуют фото и видео работы российских ВКС в разных районах страны. На них не попали самолеты, но зато четко видны конденсационные следы от них в виде петель разного диаметра, передает портал «Военное дело».

Такие петли жители Украины засняли в Донбассе и Черниговской области. По мнению экспертов, Воздушно-космические силы РФ маневрируют в поисках систем противовоздушной обороны противника. Не исключено, что за этой разведкой последует массированный ракетный удар именно по средствам ПВО.

Напомним, что Киев неоднократно заявляет о применении Россией авиации рядом с северными границами Украины. Мало того, в Черниговской области даже обнаружили обломки якобы планирующей бомбы УПАБ-1500, однако никакой информации о ее применении ВКС РФ от официальных источников не поступало.