По словам научного руководителя Гидрометцентра Российской Федерации Романа Вильфанда, после 15 марта во всех регионах страны наступит теплая погода, значительно превышающая среднестатистические нормы. Наиболее значительное потепление ожидается на Дальнем Востоке.

Вильфанд уточнил, что уже со среды синоптическая карта российских регионов будет окрашена преимущественно красным и темно-красным цветами из-за прогнозируемого температурного режима выше нормы.

При этом температурный показатель на Дальнем Востоке, начиная со среды, будет значительно выше обычного. В среднем температурные показатели в дальневосточных регионах будут выше нормы на 14-17 градусов.

Например, если в Якутске в понедельник 13 марта температура воздуха будет составлять примерно 10-15 градусов ниже нуля, то уже в среду воздух в данном регионе прогреется до отметки в 1-5 градусов ниже нуля.

Все регионы России, по словам Вильфанда, будут подвержены влиянию аномально теплой погоды. Даже в Москве уже 14 марта ожидается потепление до 7 градусов выше нуля.