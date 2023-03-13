ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам научного руководителя Гидрометцентра Российской Федерации Романа Вильфанда, после 15 марта во всех регионах страны наступит теплая погода, значительно превышающая среднестатистические нормы. Наиболее значительное потепление ожидается на Дальнем Востоке.

Вильфанд уточнил, что уже со среды синоптическая карта российских регионов будет окрашена преимущественно красным и темно-красным цветами из-за прогнозируемого температурного режима выше нормы.

При этом температурный показатель на Дальнем Востоке, начиная со среды, будет значительно выше обычного. В среднем температурные показатели в дальневосточных регионах будут выше нормы на 14-17 градусов.

Например, если в Якутске в понедельник 13 марта температура воздуха будет составлять примерно 10-15 градусов ниже нуля, то уже в среду воздух в данном регионе прогреется до отметки в 1-5 градусов ниже нуля.

Все регионы России, по словам Вильфанда, будут подвержены влиянию аномально теплой погоды. Даже в Москве уже 14 марта ожидается потепление до 7 градусов выше нуля.

Вам может понравиться

Пункты управления двух бригад ВСУ уничтожены точными ударами ВС России

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в окрестностях населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево точными ударами со стороны российских сил были уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 111-й бригады территориальной

Украинские бойцы подорвали памятник советскому самолету МиГ-17 в Артемовске

В Сети появились кадры с взорванным памятником советскому истребителю МиГ-17, расположенном в одном из районов населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующее короткое видео, подтверждающее факт уничтожения монумента, было опубликовано

Мексика предостерегла власти США от военной интервенции на свою территорию

Власти США, которые привыкли решать любые вопросы силовым путем, столкнулись с простым, но эффективным ответом со стороны Мексики. Сообщается, что республиканец Дэн Кришо начал угрожать мексиканскому правительству после того, как