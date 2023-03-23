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В Запорожской области раздался взрыв невероятной мощности, пишут некоторые телеграм-каналы. Они отмечают, что сравнить его можно разве-что со взрывом царь-бомбы.

Впрочем, можно предположить, что ВС РФ применили для удара по позициям ВСУ планирующие «умные» авиабомбы УПАБ-1500, которые несут боевую часть весом более одной тонны и способны поражать даже самые прочные бетонные укрепления.

В Сети появилась видеозапись, позволяющая оценить мощность взрыва. Но подробной информации о пораженной цели пока нет. Не исключено, что удар наносился по позициям ВСУ, на которых идет подготовка к давно анонсированному «весеннему контрнаступлению». Российские войска просто демонстрируют, что тоже к нему готовы и попытка атаки украинских вооруженных формирований завершится для них очень плачевно.

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