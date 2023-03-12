Бойцы ВДВ на Сватовском направлении выбили боевиков ВСУ из опорного пункта и заняли их позиции. Портал «Русская весна» опубликовал видео, демонстрирующее эффектное применение российскими военными бронетехники и артиллерийских орудий.

Именно с артподготовки и началась эта атака. Гаубицы отбили у ВСУ желание оказывать сопротивление и вынудили боевиков спрятаться в окопы. Затем в ход пошла установка разминирования «Змей Горыныч», в очередной раз подтвердившая свое сказочное название. Лишь за ней десантники отправились на штурм на броне боевых машин.

Они разогнали пытавшихся хаотично сопротивляться боевиков и открыли возможность для пехоты занять позиции. Украинские военные, оставшиеся в живых, разбежались кто куда, на ходу роняя оружие и снаряжение.