Страны НАТО могли бы в кратчайшие сроки завершить кровопролитие на Украине. Для этого нужно всего лишь прекратить поставлять Киеву вооружение. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на твиттер-аккаунт бывшего военного.

По мнению Драйвена, Украина – это “умирающий пациент”, которому Запад постоянно возвращает жизнь, чтобы “продлить его страдания”. Таким образом США и страны Европы “просто издеваются” над Украиной и её народом, считает ветеран. Единственный выход из этой ситуации – перестать снабжать Украину оружием.

Драйвен также поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Ранее она заявляла, что Вашингтону, который поддерживает Киев в его противостоянии с Москвой, не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев.