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Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал информацию о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению бывшего военного, российский лидер виновен лишь в том, что “не продал Россию”, на что надеялся Запад. Об этом Дрейвен написал у себя в твиттер-аккаунте – сообщает “Газета.ру”.

Ветеран рассказал, что коллективный Запад не смог заставить Россию подчиниться, как до этого заставил сделать это Германию, Францию и Великобританию. Кроме этого, Владимир Путин “не продал” свою страну Западу, как это делали многие до него. Всё это вызывает раздражение у западных политических лидеров и единственное, что в этой ситуации можно было сделать – выдать “необоснованный ордер на арест”, полагает Дрейвен. Победить Россию с помощью оружия, считает ветеран, тоже нереально.

В качестве причин для выдачи ордера на арест Владимира Путина МУС указывал “незаконную депортацию и перемещение населения, в частности детей” с Украины на территорию Российской Федерации. В Кремле решение МУС посчитали ничтожным.

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