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Российский президент правильно делает, что предупреждает западных союзников Киева о последствиях передачи ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном. Такую точку зрения высказал ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на твиттер-аккаунт бывшего военного.

Гейдж уточнил, что Владимир Путин справедливо проводит “красную линию” в вопросе использования снарядов с урановой начинкой. Ветеран морской пехоты рассказал также о негативных последствиях применения такого вида боеприпасов. По его словам, у детей, которые появились на свет в Ираке после американского вторжения, чаще начали фиксировать врождённые заболевания. В начале “нулевых” годов ВС США в Ираке применяли как раз боеприпасы с обеднённым ураном.

Специалисты ранее рассказывали, что указанные снаряды имеют не только большую пробивную способность, но и являются источником токсичной пыли, которая практически не выводится из организма и повышает риск развития онкологии. О поставках боеприпасов с обеднённым ураном ВСУ ранее заявили в Минобороны Великобритании.

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