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Конфликт между Москвой и Киевом – это не “сафари” в Ираке или Афганистане. Здесь всё гораздо серьёзнее. В этом противостоянии американским военным не стоит принимать участие. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написал американский ветеран боевых действий Ноктис Дрейвен – передаёт РИА “Новости”.

Он призвал наёмников, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, покинуть Украину. Военный отметил, что российская армия состоит из замотивированных, обученных и хорошо снабжаемых бойцов. С такими войсками воевать куда сложнее, чем с гражданскими лицами на Ближнем Востоке.

Дрейвен также предупредил наёмников из США, что на Украине они погибнут не за родину, а за интересы политиков и западных корпораций. В этой связи он призвал ветеранов боевых действий из Америки не поступать на службу к президенту Зеленскому.

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