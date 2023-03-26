Украина не продержалась бы долго, если бы в рядах ВСУ не воевали солдаты НАТО. Такое мнение у себя на странице в соцсети “Твиттер” высказал американский ветеран Ноктис Дрейвен. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам Дрейвена, натовцы воюют на стороне украинской армии под видом наёмников. Ветеран отметил, что западным союзникам Киева “ничего не стоило” уговорить бойцов своих вооружённых сил надеть форму ВСУ, отказаться от званий и поступить на службу Киеву в качестве наёмников. Впрочем, вряд ли такую информацию кто-либо когда-нибудь официально подтвердит. Дрейвен уверен, что если украинская сторона проиграет в конфликте с Россией, никто из военных из стран НАТО не вернётся домой.

Дрейвен также обратил внимание, что конфликт между Москвой и Киевом уже бы закончился поражением последнего, если бы в сражениях на его стороне участвовали бы только украинские солдаты.