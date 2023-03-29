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Новейшие FPV-дроны вполне могут попасть в руки криминальных структур, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Он рассказал порталу «Военное дело», что этим беспилотникам бандиты вполне способны найти совсем не мирное применение.

К примеру, дроны могут применяться для устранения конкурентов, нанося удары по их офисам, или для грабежей. С помощью беспилотника можно дистанционно взорвать бронированную машину инкассаторов, после чего беспрепятственно уйти с места преступления.

Распространение FPV-дронов нужно контролировать, так как это чрезвычайно эффективное и при этом очень дешевое и доступное оружие. По словам Шурыгина, совсем не хотелось бы возвращаться в «лихие 90-е», когда почти ежедневно появлялись новости о заказных убийствах и других тяжелых преступлениях.

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