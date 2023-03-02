Соединенные Штаты Америки занимаются подготовкой к атаке, которую могут осуществить под ложным флагом, пройдет она на территории страны. Это делается для того, чтобы затем выдвинуть обвинения в сторону Москвы и вовлечь ее в военные действия. Об этом рассказал Ноктис Дрейвен, ветеран США.

Он рассказал в своем Твиттер, что Вашингтон применяет СМИ для того, чтобы подготовить жителей страны морально к будущей войне против Китая и России. Дрейвен отметил, что Киев серьезно проигрывает, но Запад потратил слишком много средств в него, чтобы допустить крах.

Поэтому Америка сделает все для того, чтобы начать войну. Дрейвен считает, что Вашингтон организует атаки под ложным флагом или на своей территории, или на территории одной из стран НАТО. Это требуется для того, чтобы ухудшить ситуацию и втянуть страну в военные действия.

Дрейвен заявил, что пора всем открыть глаза и увидеть то, что в реальности происходит в США и в странах-союзниках.