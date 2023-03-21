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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» активно сражаются на Артемовском направлении. Они продолжают выдавливать противника с Артемовска (Бахмута). Как сообщил основатель компании Евгений Пригожин, «музыканты» на 20 марта уже полностью контролируют 70% территории населенного пункта.

Бои идут тяжелые и кровопролитные. Оставшиеся в городе подразделения ВСУ без боя не сдаются, а сражаются за каждый кусок земли. По данным военкоров, группа «Вагнера» старается прорвать украинскую оборону в слабых местах, чтобы полностью вытеснить противника из города.

По сообщению украинской стороны, в районе Собачовки бойцы «Вагнера» пытаются замкнуть кольцо. Наступательные действия ведутся на улице Больничная. Также «музыканты» пытаются форсировать реку Бахмутку, однако на данный момент еще не добились результатов.

На улицах Зеленая, Обороны и Победы продолжаются кровопролитные бои. ЧВК «Вагнер» продолжают скапливать резервы для осуществления попытки прорыва обороны ВСУ на данном участке.

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