Один из самых опытных летчиков Украины Денис Кирилюк был ликвидирован 28 марта. Эту информацию подтвердило командование 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил страны.

Со дня начала специальной военной операции ВС РФ майор, занимавший должность заместителя командира эскадрильи, совершил 70 боевых вылетов. Помимо этого он не менее 10 раз атаковал неподконтрольные Украине территории ЛНР и ДНР до февраля прошлого года.

Командование планировало отправить опытного летчика за границу для обучения управлению западными истребителями, но что-то пошло не так. Во время выполнения очередной боевой задачи, майор, который летал на истребителе Су-27, был уничтожен вместе с самолетом.

Подразделение Кирилюка дислоцируется в Миргороде, однако по вполне понятным причинам все истребители, числящиеся в нем, распределены по уцелевшим аэродромам Украины.