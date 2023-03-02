Украинские спецслужбы начали массово отлавливать людей на территории Запорожья. Они разыскивают в городе тех, кто является сторонником российской политики. Об этом сообщил Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией».

Он уточнил, что массовые облавы в городе ведутся уже четыре дня. И за это время задержаны десятки людей, которые делали посты в социальных сетях или просто ставили лайки в период с 2014 по 2016 годы.

В ряды тех, кого задержали, попали даже отставные офицеры Вооруженных сил Украины. Эти люди еще девять лет назад, в 2014 году, пытались понять причины, почему была начата война. Сейчас все они арестованы, им предъявлены обвинения в том, что они являются агентами Кремля.

Рогов отметил, что власти Киева хотят испугать людей, но на самом деле они уже устали бояться.