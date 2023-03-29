Самолет, который был связан с незаконным оборотом наркотических веществ, уничтожили военные Венесуэлы. Это произошло в западной части страны, на границе с Колумбией, сообщил Доминго Эрнандес Ларес, командующий национальными ВС.

В своем Твиттер он написал, что военными страны был выведен из строя неопознанный враждебный самолет, который оказался связан с незаконным оборотом наркотических средств.

С его слов, воздушное судно нарушило венесуэльское пространство, а также летело с выключенным транспондером. Ларес отметил, что за 2023 год это одиннадцатый подобный сбитый самолет.

По данным властей Венесуэлы, за прошедший 2022 год военные сбили в общей сложности 42 самолета, которые были связаны с наркотрафиком.