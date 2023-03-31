На протяжении двух недель в Великобритании проходили испытания эффективности беспилотных тяжелых роботов, предназначенных для военных целей. В них приняли участие машины из Германии, Израиля и Эстонии, которые предназначены в основном для транспортных целей.

Речь идет именно о тяжелых беспилотниках, вес которых составляет 5 тонн и более. Они тестировались на грузоподъемность и маневренность, скорость, работоспособность средств связи в разных условиях, проходимость.

«Было увлекательно испытать эти платформы, посмотреть, на что они способны и чего потенциально можно достичь на поле боя с помощью беспилотных машин в ближайшие 10, 20 или 30 лет», – прокомментировал испытания подполковник Королевских сил Великобритании Джеймс де Сент-Джон-Прайс.

РИА Новости сообщает, что наземные беспилотники имеются в распоряжении многих стран мира. Некоторые даже отправляют свои машины для участия в вооруженных конфликтах. Так, роботы были задействованы в Мали, а Эстония поставила свои платформы THeMIS на Украину.