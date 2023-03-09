Украинские регионы ночью 9 марта подверглись массированным ракетным ударам и атакам БПЛА со стороны российских ВС. Сейчас сообщается о последствиях нанесенных ударов.

В Одесской области ракетный удар пришелся на линии электропередач, повреждены опоры. Из-за этого на предприятиях региона и в жилых домах отсутствует электричество. Власти Украины заявили, что система ПВО над Одесской областью сбила один беспилотники и шесть ракет.

В Криворожском районе атака пришлась на энергообъекты. Сообщается, что в Киеве на стоявшие на улице автомобили упали обломки ракеты, в результате чего начался пожар. Информации о том, чья это была ракета, нет.

В Днепропетровской области также зафиксированы прилеты, в результате чего оказались повреждены предприятия, которые изготавливали военную продукцию.