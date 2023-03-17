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Америка направила в южную часть Черного моря очередной беспилотник. Это модель RQ-4B Global Hawk и на устройстве включен транспондер. Дрон вылетел с авиационной базы, расположенной на Сицилии, немного покружил у румынского берега и затем направился к границе России.

Ранее СМИ сообщали, что Штаты направили к месту крушения MQ-9 Reaper другой беспилотник для ведения мониторинга. Отмечается, что RQ-4B Global Hawk не входил в зону, которая ограничена для воздушных полетов, как это было в ситуации с упавшим беспилотником. Также сообщается, что второй дрон не приближается к границе России ближе, чем на 200 километров.

Напомним, что 14 марта американский дрон MQ-9 Reaper рухнул в воды Черного моря, когда собирал разведывательные данные в акватории к западу от Крыма. Беспилотник находился в зоне воздушного пространства, которая ограничена для полетов.

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