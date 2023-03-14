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Вашингтон не уговаривал Варшаву передать Киеву истребители МиГ-29. Если это произойдёт, то такое решение польские власти примут самостоятельно. Об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби – передаёт ТАСС.

Ранее в Польше заявили, что в течение месяца-полутора могут передать Украине истребители МиГ-29. Журналисты попросили Кирби прокомментировать такое решение Варшавы. Чиновник сообщил, что ему ничего неизвестно о переговорах на этот счёт между Белым домом и польскими властями.

В то же время Кирби отметил, что США находятся в постоянном контакте со своими европейскими союзниками и приветствуют любую помощь Украине. “Если какая-то страна решит поставить на Украину истребители, мы поддержим такое решение”, – подчеркнул Кирби.

Киевские власти на протяжении нескольких месяцев просят у своих западных союзников предоставить ВВС Украины современную боевую авиацию. Во многих странах такие поставки сейчас называют нецелесообразными, однако полностью не исключают возможность направить Киеву истребители.

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