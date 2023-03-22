Прицел, которым оснащают российские танки Т-62М, отправляющиеся в зону СВО, хоть и старый, но всё равно гораздо лучше, чем на многих украинских машинах. Издание Military Watch оценило модернизацию российского среднего танка – сообщает “Лента.ру”.

В соответствующей статье говорится, что тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, которым сейчас оснащают российские танки, был разработан ещё в Советском Союзе. Тем не менее у него даже по современным меркам довольно внушительные характеристики, и он даёт больше информации экипажу боевой машины, чем базовые прицелы Т-62М или оборудование, установленное на украинских танках. Причём в американском СМИ указывает, что большинство украинской тяжёлой техники эксплуатируется без тепловизионных прицелов.

Прицел на модернизированных версиях танков Т-62М помогает им обнаруживать цели на расстоянии до двух километров в тёмное время суток.