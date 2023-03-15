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В США средства массовой информации активно комментируют инцидент, произошедший с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. По словам американских журналистов, данное происшествие является первым столкновением Москвы и Вашингтона.

Некоторые американские эксперты стали заявлять о том, что теперь Штаты просто обязаны принимать меры к российским военным самолетам. Во время интервью ведущему Fox News Шону Хэннити сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что ВС США должны незамедлительно расстреливать российские истребители, приближающиеся к американским летательным аппаратам, находящихся в воздушном пространстве над международными водами. По его мнению, правительство США просто обязано призвать Россию к ответу за этот инцидент.

В свою очередь, Министерство обороны РФ отвергает вину российских военных самолетов в падении американского БПЛА. В оборонном ведомстве отметили, что причиной падения летательного аппарата стали его собственные маневры.

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