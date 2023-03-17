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Сделка не изменит баланса сил в Восточной Европе, однако будет способствовать модернизации польской армии и её взаимодействую с армией США. Такое заключение направил в Конгресс Пентагон для обоснования продажи 800 ракет AGM-114R2 Hellfire Польше. Власти США сделку одобрили. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Точных сроков поставок вооружения Варшаве не указывается. Называется лишь ориентировочная стоимость всех ракет – 150 миллионов долларов. Кроме непосредственно снарядов, Польша получит также сопутствующее оборудование.

Ракеты Hellfire класса “воздух-земля” в различных модификациях производятся в США ещё с 70-х годов прошлого столетия. До середины “нулевых” годов такими ракетами оснащали только боевые вертолёты. Впоследствии их стали крепить и на беспилотные летательные аппараты.

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