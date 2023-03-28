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Власти США пока не располагают данными, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска сбили реактивный снаряд GLSDB. Об этом во время брифинга рассказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны перехватили и сбили снаряд GLSDB. По данным военного ведомства, это произошло впервые. Указанные снаряды – дальнобойные, могут поражать цели на расстоянии 150 километров. Несколько месяцев назад в США заявили, что передадут такие боеприпасы ВСУ.

Кирби рассказал, что видел сообщения от российского Минобороны в прессе, однако подтверждающими данными о том, что снаряд действительно сбили, американская сторона пока не располагает. При этом он посоветовал журналистам обращаться в Пентагон, чтобы там рассказали, где находятся боеприпасы, которые Вашингтон обещал передать Киеву.

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