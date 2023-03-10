В Вашингтоне была объявлена эвакуация соседствующего с Белым домом административного здания. Такую информацию передает американское издание Politico.

По словам журналиста издания, из исполнительного офиса Белого дома в здании Эйзенхауэра была произведена эвакуация людей, а здание закрыли снаружи. Причины столь спешной эвакуации и уровень возможной угрозы не назывались. Отмечается, что возле здания находятся сотрудники пожарной службы и правоохранительные органы.

В апреле минувшего года в Вашингтоне было эвакуировано здание Капитолия. Как сообщалось, эвакуация была необходима с целью принятия мер предосторожности. Точных причин эвакуации людей не называлось. Все работники правительственного комплекса были выведены из здания с просьбой сохранения спокойствия. Причина подобных экстренных мер не уточнялась. Позднее стало известно, что эвакуация производилась из-за возможной угрозы с воздуха. Более точную информацию правоохранители так и не предоставили.