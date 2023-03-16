В Севастополе на столбах появились объявления о продаже американского беспилотного аппарата MQ-9 Reaper. Их автор с юмором пишет, что разведывательный дрон битый и утопленник, поэтому продается на запчасти.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты выложили в Сеть видеозапись, на которой якобы запечатлена атака российского истребителя Су-27 на беспилотный аппарат. На ней самолет сбрасывает топливо прямо на пропеллер дрона, который деформируется, что и приводит к падению БПЛА.

В настоящий момент на месте крушения MQ-9 работают специалисты, которые извлекают из воды обломки летательного аппарата. По словам агентства ABC News, российские военные уже подняли часть деталей, но пока неизвестно, о каких именно компонентах идет речь.