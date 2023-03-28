Украинские войска пытаются вернуть контроль над утраченными позициями в Артёмовске (Бахмуте), но все их попытки проваливаются. В Сети появилось очередное доказательство этому – кадры уничтожения двигающейся колонны ВСУ. Их опубликовал телеграм-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. Об этом сообщает “Лента.ру”.

На кадрах, снятых с высоты, видно, как артиллерийским огнём накрыло колонну из пикапов. Также в колонне были замечены танк и боевая машина пехоты. Утверждается, что обстрел вели бойцы частной военной компании “Вагнер”. Украинские военные пытались контратаковать, однако были вынуждены отступить.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже почти полгода. По последним данным, большая часть города контролируется российскими силами. ВСУ несут здесь большие потери ежедневно. Артёмовск для украинских войск имеет важное значение – населённый пункт являлся одним из транспортных узлов, с помощью которого осуществлялось снабжение всей группировки ВСУ в Донбассе.