ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские войска пытаются вернуть контроль над утраченными позициями в Артёмовске (Бахмуте), но все их попытки проваливаются. В Сети появилось очередное доказательство этому – кадры уничтожения двигающейся колонны ВСУ. Их опубликовал телеграм-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. Об этом сообщает “Лента.ру”.

На кадрах, снятых с высоты, видно, как артиллерийским огнём накрыло колонну из пикапов. Также в колонне были замечены танк и боевая машина пехоты. Утверждается, что обстрел вели бойцы частной военной компании “Вагнер”. Украинские военные пытались контратаковать, однако были вынуждены отступить.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже почти полгода. По последним данным, большая часть города контролируется российскими силами. ВСУ несут здесь большие потери ежедневно. Артёмовск для украинских войск имеет важное значение – населённый пункт являлся одним из транспортных узлов, с помощью которого осуществлялось снабжение всей группировки ВСУ в Донбассе.

Вам может понравиться

Зампред постпреда РФ в ООН объяснил, почему ВСУ бесчеловечно относятся к пленным

Украинские националисты, как и западные наёмники на службе ВСУ, полагают, что к ним не относится международное право. Поэтому они считают, что могут безнаказанно его нарушать в части ведения войны. Об

СП: Сырский, чтобы остановить продвижение ВС РФ в Бахмуте, ввел в бой свой лучший спецназ

В своем отчете перед начальником Генштаба Великобритании Тони Радакиным украинский главком Валерий Залужный заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая. Боевики ВСУ лишь «титаническими усилиями» сдерживают натиск «Группы Вагнера», которая преодолевает

Опубликовано видео ударов дронов Mavic по опорникам ВСУ на Запорожском направлении

Российские ВС ведут на Запорожском направлении позиционные бои и в такой ситуации на первые роли выходят квадрокоптеры Mavic. Эти компактные дроны способны нести взрывные устройства и наносить противнику серьезный урон.